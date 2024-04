Lix ka mid ah Shaqaalaha Shirkadda Hormuud oo qarax lagu dilay

Wararka ayaa sheegaya in Shaqaalaha Gurmadka Degdegga iyo ciidamada amniga ay ka daaheen inay si dhakhsi ah goobta u gaaraan, iyadoona ay natiijadeedu noqotay inaysan dadkaasi helin gurmadkii ay u baahnaayeen, goobtana ay ku wada dhintaan, isla-markaana ay xitaa adkaatay in meydadka qaarkood la aqoonsado.

Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya nooca uu qaraxu ahaa, balse warka xoogiisa ayaa sheegaya in qaraxu uu ahaa miino lagu sii diyaariyay waddada, isla-markaana ay ahayd nooca gacanta laga hago.