Luul Cabdicasiis oo lagu aasay Magaalada Muqdisho

Marxuumadda oo muddo bil iyo dheeraad ah uu meydkeeda ku jiray qaboojiyaha ayaa ka dambeysay in la aaso, ka dib markii Maxkamadda Gobolka Banaadir ay Arbacadii xukun dil toogasho ah ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daa’uud oo ku eedeysnaa in uu dilay xaaskiisii.

