Maamulka Israel oo markan u dhaqmay si aan looga baran

Warbaahinta caalamiga ah qaybteed ayaa in muddo ah qoreysay in gulufka Israel ee Gaza aanu ahayn mid ay ku bartilmaameedsaneyso kooxaha wax iska caabinta oo keliya, balse ay xitaa ku dhibaateynayso dadka rayidka ah.

Ka dib weerarkii ugu dhimashada badnaa ee shaqaalahaasi loo gaystay ayaa waxaa soo baxay walaac caalami ah, oo laga muujiyay in uu istaago gargaarkii yaraa ee la gaynayay dhulka go’doonsan, taas oo dalal uu ka mid yahay Mareykanka ku riixday in ay Israel ugu hanjabaan inaanay sii taageeri doonin, illaa iyo inta ay wax ka qabaneyso xaaladda bani’aadantinimo ee Gaza.

Hay’adaha Xuquuqul Insaanka ayaa in muddo ah ka cabanayay in Ciidamada Israel ay ku shaqeeyaan xaalad ciqaab la’aan ah, eedeymahaas oo militariguna uu diiday.

Taliska Militariga Israel oo dhacdadaasi ku tilmaamay mid masiibo ah ayaa qirtay in ciidamadooda ay ka dambeeyeen dilka shaqaalahaasi, iyagoona sheegay in shaqada laga eryay laba sarkaal, saddex kalena lagu canaantay doorkii ay ku lahaayeen duqaynta lagu dilay shaqaalaha gargaarka ee dadaalada naf badbaadinta u joogay Marinka Gaza.