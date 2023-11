Macluumaad la xiriira: Burburka Buundadii Degmada Baardheere + SAWIRRO

Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa sheegay in daadadka iyo fatahaadaha is wata ay si si weyn u saameeyeen deegaanada Jubbaland, gaar ahaan Degmooyinka Baardheere, Buurdhuubo, Ceelwaaq, Luuq, Dhoobley iyo Jamaame.

Webiga Jubba ayaa bari iyo galbeed u kala qaybiya magaalada, waxaase xusid mudan in fatahaaduhu ay sababeen in magaalada ay saddex qaybood kala noqoto, iyadoo xaafadda Kurmaan oo dhanka bari ee magaalada ku taalo ay gooni u go’an tahay