Macluumaad la xiriira: Dagaal qaraar oo ka dhacay deegaanka Masagawaa

Inkastoo Shabaabku ay weji gabax kala kulmeen weerarkaasi, haddana qorshahooda ayaa ahaa in ay ku fashiliyaan abaabulka iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolka ka socda, yoolkuna yahay in lagu xoreeyo Degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri.ee bariga gobolkaasi.

Dowladda Federaalka ayaa sheegtay in dagaalka lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyada Shabaabka, hub ay gaadiid dagaal ku jiraana dagaalka looga furtay, halka dhankeeda ay sheegtay in saddex askari kaga dhaawacantay.