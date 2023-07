Macluumaad la xiriira: Gulufka ciidamada kula wareegeen Degmada Xagar (SAWIRRO)

Taliska Ciidamada Mareykanka ee Qaaradda Afrika (AFRICOM) oo sheegtay masuuliyadda duqayntaasi ayaa sheegay in qiimeynta horudhaca ah ay muujineyso in duqaynta lagu dilay 10 ka mida maleeshiyadaasi. Qoraal ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqaynta lagu taageerayay Ciidanka Xoogga Dalka.

Afhayeenka ayaa sheegay in wanaag iyo wada shaqaynba ay ka filayaan dadka reer Xagar, isagoo dhanka kalena sheegay in ciidamadu aanay dib uga laaban doonin degmadaasi.

Afhayeenka Ciidanka Jubbaland, G/dhexe Maxamed Faarax Daahir ayaa sheegay in ciidamada is garabsanaya ay dagaal kula wareegeen degmadaasi.