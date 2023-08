Macluumaad la xiriira: Gulufka ku wajahan Magaalada Ceelbuur

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa horaan wacad ku maray in dowladdiisu ay dalka ka ciribtiri doonto kooxaha argagixisada, tiiyoo aad mooddo in hadda ay waddadeedii ku taagan tahay.

Madaxweynaha Dowladda Federaalka, Xasan Sheekh Maxamed oo haatan saldhig ka sameystay Magaalada Dhuusamareeb ayaa gadaal ka riixaya in ciidamadu ay maalmo tirsan ku xoreeyaan dhulka Galmudug, si loo guda galo wareegga xigga ee wejiga labaad ee hawlgalka, oo la doonayo in lagu soo gacan geliyo dhulka maqan ee Hirshabelle.

Wararka ka imaanaya Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in Taliska Ciidanka Xoogga Dalka uu soo dhameystiray Ciidamada Qalabka Sida iyo xoogaga deegaanka ee loogu talagalay in ay ka qayb qaataan gulufka militari ee lagu xoreynayo Magaalada Ceelbuur.