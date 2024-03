Macluumaad la xiriira: Khasaaraha weerarkii Hotel SYL iyo sida uu weji gabax ugu yahay Dowladda Xassan Sheekh

Weerarkan ugu dambeeyay waxa uu weji gabax ku noqonaya Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo iyadu wacad ku martay in muddo kooban ay kaga adkaan doonto kooxaha argagixisada, waana calaamad kale oo muujineysa in dagaalka dalka looga ciribtirayo kooxahaasi uu noqon doono mid sii daba dheeraada, haddii aanay Villa Somalia la iman isbedel degdeg ah iyo isla xisaabtan

You may also like