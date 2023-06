Macluumaad la xiriira: Qaraxyadii waaweynaa ee maanta ka dhacay Degmada Baardheere

“Inta aysan gaarin goobta ayuu qaraxa labaad dhacay, sidaas ayayna ku badbaadeen. Dadka hadda ay dhibaatada gaartay waa ciidankii dhibowga ahaa ee xeradaasi ku xareysnaa, waxaana Ilaahay mahadii ah in khasaaradooda ay yartahay, dhibkana sida ay u rabeen uma uusan dhicin nimanka nabadiidka, haddee waxay rabeen xeradaasi in dadka ku jiray ay baabi’iyaan, laakiin siday wax u rabeen uma aysan dhicin.” Ayuu yiri Macalimuu.”

Gudoomiye Kuxigeenka Amniga & Siyaasadda Gobolka Gedo, Cismaan Nuux Xaaji (Macalimuu) ayaa sheegay in ragga is qarxiyay ay si lama filaan ahayd ku soo weerareen xeradaasi.