Macluumaad la xiriira: Weerarka Hotel Pearl Beach ee Muqdisho + SAWIRRO

Taliska Booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in 7 nin oo ka tirsan maleeshiyada Shabaabka ay weerar naf la caari ah ku soo qaadeen hotelkan. Taliska ayaa war qoraal ah ku sheegay in weerarka ay ku dhinteen 6 qof oo rayid ah, 10 kalena ay ku dhaawacmeen, ciidamada amnigana ay kaga geeriyoodeen 3 askari.

