Macluumaad la xiriira: Weerarkii Moscow iyo Putin oo wadnaha gooyay Ukraine

Warbaahinta caalamiga ah ayaa ku warameysa in Ukraine ay ka baqdin qabto in Ruushka uu dalkeeda ka gaysto weeraro lagu hoobto.

Madaxweyne Putin oo weerarka ku tilmaamay fal argagixiso oo waxashnimo ah ayaa wacad ku maray in la ciqaabi doono cid kasta oo ku lug leh wixii dhacay. Madaxweynaha ayaana ku dhawaaqay in Axaddan ay tahay maalin baroorqiiq qaran ah.

Barasaabka gobolka, Andrey Vorobyov oo Sabtidii booqday dhismaha uu weerarku ka dhacay ayaa sheegay in tirada dhimashada ay u muuqato mid aad u kordheyso, waana xilli 60 ka mid ah dadka dhaawacmay la sheegay in xaaladdooda ay liidato.

Baareyaasha ayaa laga soo xigtay in ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen 11 qof ah oo lala xiriirinayo weerarka, kuwaa oo afar ka mid ah la sheegay inay yihiin raggii hubeysnaa ee toogashada gaystay. Raggan ayaa la sheegay in gacanta lagu soo dhigay, iyaga oo ku sii jeeda dhanka xadka Ukraine.