Madaxa ATMIS “Ciidamada Somaliya way ku filan yihiin amniga goobaha ay la wareegayaan”

“Dadka arrintani walaaca ka muujinaya waxaan leenahay, waxaa na laga codsaday inaanu ka shaqayno hawl gaar ah oo la inoo dhiibay, waxaanu ognahay in Dowladda Somaliya iyana la siiyay howlo gaar ah. Midka koowaad oo ahaa inay abuuraan ciidan xoog leh, waxayna abuureen ciidamo ku filan, ciidamadaas ayaana awood u leh inay kala wareegaan ATMIS waajibaadka amniga, waxaanu sameynay dhowr kormeer oo ay sameeyeen ATMIS, Qaramada Midoobey iyo Dowladda Federaalka, waxaana ku kalsoonahay in ciidankaas ay awood u leeyihiin gudashada waajibaadkooda.” Ayuu yiri Danjire Mohamed El-Amine Souef.

Wakiilka ayaa meesha ka saaray walaaca isa soo taraya ee ay dadka qaarkii ka muujinayaan qorshaha lagu dhimayo tirada Ciidanka ATMIS, sababtuna tahay in Ciidanka Xoogga Dalka aanay weli haysan qalab in ku filan, maleeshiyada Shabaabkana ay kordhiyeen weeraradooda. Dowlad Goboleedka Jubbaland oo kale waxay ka hortimid tallaabada dalka looga saarayo Ciidanka ATMIS.

Wakiilka Midowga Afrika ee Somaliya ahna Madaxa Ciidanka Nabad Ilaalinta ee Hawlgalka ATMIS, Danjire Mohamed El-Amine Souef ayaa sheegay in Ciidanka Xoogga Dalka ay ku filan yihiin amniga dalka, xilli uu maanta ku dhawaaqay in hawlgalkooda uu soo geba-gabeeyay wejiga koowaad ee qorshaha ka bixitaanka Ciidanka ATMIS ee dalka, oo dalka lagaga saaray laba kun oo askari.