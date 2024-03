Madaxda Dowladda Federaalka oo cadaadis ku haya laamaha amniga, si cid loogu ciqaabo weerarkii SYL Hotel

Raysal Wasaare Barre ayaa intaasi ku daray in lala xisaabtami doono cid kasta, oo ay ku cadaato inay howsheeda dayacday, isagoona markaasi yiri “Lama aqbali karo in wixii dhacay oo kale nagu soo laabtaan.”

Ka dib weerarkii Hotel Xayaat oo dhacay bishii August ee sanadkii 2022, Raysal Wasaare Barre ayaa xilligaasi ku hanjabay in dowladdu ay tallaabo adag ka qaadi doonto kuwa ku guuldareystay in waajibaadkooda ay gutaan.