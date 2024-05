Madaxda Israel oo ay ka dhex tolan tahay (Khilaafkooda oo gaaray meel adag)

Dhanka kale Hoggaamiyaha Mucaaradka Israel, Yair Lapid oo xalay ka qaybgalay mudaaharaadyo ay qoysaska ku dalbanayaan in dib loogu soo celiyo dadka looga haysto Marinka Gaza ayaa wacad ku maray in uu ka shaqayn doono ridista xukuumadda iyo dib u soo celinta la haysteyaasha.

Farriimaha labada nin ee ugu saamaynta badan golaha dagaalka ayaa ka dhigan in hadda ay shacabkooda u sheegeen in Netanyahu uu horseedayo masiibo.

Wasiirka Difaaca Israel, Yoav Gallant oo xubin ka ah Xisbiga Netanyahu ee Likud ayaa qudhiisa Khamiistii ku baaqay in loo baahan yahay in Israel aysan wax lug ah ku yeelan Maamulka Marinka Gaza, marka dagaalkan uu dhammaado.

Hadalkiisan ayaa dabka ku sii shidaya is qabqabsiga muddooyinkanba ka dhex jiray Madaxda Israel, ka dib markii ay ku kala qaybsameen in la qaato heshiiska xabad joojinta Gaza iyo in la sii wado dagaalka lagu wiiqayo Xamaas.

Gantz ayaa Netanyahu ku dhaliilay in kulamadii ugu dambeeyay ee ay yeesheen uu waxba ka maqli waayay, si aragti mideysan looga qaato dagaalka Gaza amaba in heshiis lala gaaro Xamaas, balse uu soo jeedintiisa isaga indha tiray, isaga oo u xaglinaya dhanka siyaasiyiinta mayalka adag.

Qorshaha Gantz ayaa ku baaqaya in la sii daayo la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto Marinka Gaza, waddo kasta oo loo maraba iyo in la sameeyo isbahaysi caalami ah, oo ka kooban Mareykanka, Yurub, Dowladaha Carabta iyo Falastiiniyiinta, si ay u kormeeraan arrimaheeda madaniga ah, go’aana ay uga gaaraan mustaqbalka cidda maamuleysa. Qorshaha Gantz ayaa ah inaysan Israel maamuli karin Marinka Gaza, xitaa haddii Xamaas laga adkaado.

Isagoo xalay ka hadlayay shir jaraa’id ayuu sheegay in Xisbigiisa Dhexe uu ka bixi doono xukuumadda wadaagga ah, haddii Netanyahu uu ku guuldareysto inuu soo bandhigo qorshaha dagaalka ka dib ee Gaza, marka la gaaro 8-da bisha soo socoto ee June. Haddii ninkan uu xisbigiisa kala baxo xukuumadda shuraakada ah ayaa waxaa khasab ah in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay, taasina waxay Netanyahu ku tahay gantaal gubaya laabtiisa.