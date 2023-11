Madaxda Mareykanka iyo Shiinaha oo heshiis gaaray

Waxa uu sheegay inaanan loo baahnayn in Shiinaha iyo Mareykanka loo arko kuwo uu tartan ka dhaxeeyo, taasi bedelkeedana ay labada dal ka wada shaqeeyaan xiriir is ixtiraam ku dhisan.

“Waxaa naga dhaxeeya xiriir tartan ku dhisan, balse masuuliyadayada ayaa ah in arrintan aynu ka dhigno mid caqli ku dhisan oo la maamuli karo, si uusan khilaaf u dhalan, taasina waa waxa aan ka hadlayo oo ah in la helo meel aanu isugu nimaano, oo aan ka helno danaha labada dhinac.” Ayuu yiri Madaxweyne Biden.

Waxa uu sheegay in labada dal uu tartan ka dhaxeeya, ha yeeshee loo baahan yahay in meel dhexe la isugu yimaado, iyadoo markaasi danaha labada dhinac laga wada shaqeynayo.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in Hoggaamiyaha Shiinaha ay ku heshiiyeen in la sameeyo khad teleefan, oo ay si toos ah ugu wada xiriiri doonaan.

Madaxweynaha Mareykanka oo dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping ku qaabilay Magaalada San Francisco ayaa sheegay in labada dal ay hadda si toos ah u wada xiriiri karaan, taas oo sahleysa sida uu yiri in dhibaatooyinka la xaliyo.