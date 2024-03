Madaxda Qaranka oo doonaya inay iska meeraan fadeexaddii ka qabsatay weerarkii Hotel SYL

Ilo wareedyada waxay kaloo sheegayaan in Madaxweynaha Dowladda Federaalka iyo Wasiirka 1aad ee Xukuumadda ay ka go’an tahay in la ciqaabo cid kastoo lagu helo inay fududeysay amaba ka gaabisay waajibaadkii loo igmaday.

Shabaabka ayaa laga cabsi qabaa inay si fudud ku weerari karaan hoteelada kale ee magaalada, marba haddii ay galaangal u yeesheen inay gaaraan SYL Hotel, marka aad milicsato goobta uu ku yaalo oo ka mid ah goobaha ugu ilaalada adag ee caasimadda, tanina waxay dib u soo cusbooneysiinaysaa dareenkii ay maamulada hoteelada ka qabeen dhanka Al Shabaab, gaar ahaan kuwoodii horaan iska diiday in ay canshuurta siiyaan. Inta badan maamulada hoteelada oo u hoggaansamay awaamiirta hay’adaha ammaanka ayaa la sheegaa in ay joojiyeen canshuurtii ay siin jireen Al Shabaab.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in labada xafiis ee dalka ugu sarreya ay garowsan yihiin in sababta ay Shabaabku u beegsadeen xeendaabka Villa Somalia ay tahay mid ay ku suurad xumeynayaan horumarkii la sameeyay.

Madaxda ayaa fahamsan in weerarkan ugu dambeeyay iyo kuwa kale ee la midka ah ay carqaladeynayaan waxa ay caalamka ka iibinayaan, ee ah in ay wax weyn ka qabteen xaaladda amni ee dalka iyo dagaalka dalka looga sifeynayo kooxaha argagixisada.

Wararka ayaa sheegaya in madaxdu ay doonayaan in ay iska meeraan, oo ay iska dhaqaan fadeexadda ka qabsatay weerarkaasi oo dadka qaarkii ay u fasirteen in Shabaabku ay weli ku dhex milan yihiin hay’adaha dowladda.

Madaxda Qaranka ayaa qaba shaki ku aaddan in maleeshiyada Shabaabka laga la shaqeeyay weerarkaasi amaba uu jiro dayac amni, isla-markaana ay laamaha amniga ka rabaan baaritaan dhameystiran, si loo helo in cidi ay masuuliyadda qaaddo, sharcigana ay u wajahdo.