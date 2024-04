Madaxda Turkiga iyo Ciraaq oo kala saxiixday heshiis iskaashi (SAWIRRO)

Madaxweyne Rashid ayaa dhiggiisa Turkiga u sheegay in Baghdad ay taageereyso hawlgalo wadajir ah oo lagu la dagaalamayo argagixisada, isla-markaana ay ka soo horjeedaan in dhulkooda loo adeegsado goob lagaga duulo dalalka deriska.

Dhanka kale Madaxweyne Erdogan ayaa Caasimadda Baghdad kula kulmay dhiggiisa Ciraaq Abdul Latif Rashid, waxa uuna u sheegay in Turkigu uu ka filayo Ciraaq inay la dagaalamaan PKK iyo in Ciraaq laga wada sifeeyo dhammaanba kooxaha argagixisada.

Raysal Wasaare Al Sudani ayaa dhankiisa sheegay in labada dowladood ay ku heshiiyeen in ay wax ka qabtaan caqabadaha ay kooxaha argagixisada ku yihiin ammaankooda, maadaama amnigu uu yahay furaha koowaad ee nolosha.

“Waxaan aaminsanahay in booqashadayda iyo heshiisyada aan saxiixay ay noqon doonaan is bedel cusub oo ku yimaada xiriirka Turkiga iyo Ciraaq.” Ayuu yiri Madaxweyne Erdogan.

Madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay in Dowladda Ciraaq ay jabhaddu u aqoonsato koox argagixiso, oo dalkana ka mamnuuc ah, isagoo intaasi ku daray in Turkigu uu soo afjari doono joogitaanka PKK ee dhulka Ciraaq.