Madaxda Urur Goboleedka IGAD oo is afgarad ka gaaray arrimo la xiriira Somaliya

Qoraalka ayaa lagu sheegay in Madaxda IGAD ay Beesha Caalamka ugu baaqeen in Dowladda Soomaaliyed taageero dhaqaale mid siyaasadeedba lagu siiyo meelmarinta go’aanadii ay gaareen Golaha Wadatashiga Qaran (Madaxda Dowladda Federaalka Somaliya iyo kuwa Dowlad Goboleedyada), ee ku aaddanaa jiheynta hannaanka doorashooyinka ee dalka.

Villa Somalia ayaa sheegtay in Shirka Meertada 14aad ee IGAD ay madaxdu isku afgarteen in Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee IGAD uu noqdo muwaadin Soomaaliyeed, oo ay soo magacaabeyso Dowladda Federaalka, halka muddo 4 sano ahna xilka loo kordhiyay Workneh Gebeyehu, oo ah Xoghayaha haatan ee IGAD.