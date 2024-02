Madaxweynaha Brazil oo si kulul u weeraray Israel

Dhanka kale Madaxweyne Lula da Silva ayaa Qaramada Midoobey ku dhaliilay inay ku guuldareysatay in ay xaliso khilaafaadka caalamiga ah, waxaana uu soo jeediyay in dib-u-habayn lagu sameeyo Golaha Ammaanka iyo in Falastiin ay xubin buuxa ka noqoto Qaramada Midoobey.

