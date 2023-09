Madaxweynaha DF oo gaaray Degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan

Ku dhawaad laba kun oo askari oo isugu jira Ciidanka Xoogga Dalka iyo xoogaga deegaanka ayaa la sheegaya in ay hadda ku diyaarsan yihiin Degmada Maxaas, kuwaa oo la filayo in ay la hawlgalaan ciidamadii ka baxay Magaalada Dhuusamareeb ee jihada bari ka kulaalayay Ceelbuur.

