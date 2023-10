Madaxweynaha Hirshabelle oo la kulmay xoogag loo diyaariyay hawlgalka (SAWIRRO)

Taliyaha ayaa ballanqaaday in Xoogaga Difaaca Shacabka ay heli doonaan waxyaabaha ay uga baahan yihiin qaranka, iyana laga doonayo in dalka difaaciisa ay u istaaggaan.

Madaxweynaha oo ka hor hadlayay xoogagaasi ayaa ku amaanay in ay u soo baxeen, isla-markaana ay u diyaargaroobeen dagaalka la doonayo in mintidiinka lagaga kiciyo dhulka maqan ee gobolka.