Madaxweynaha Hirshabelle oo si aan laga firisan xilka uga qaaday Gudoomiye Jeyte

Gudoomiye Jeyte ayaa ahaa gudoomiye goboleedka qura ee hormuudka ka ahaa hawlgalada ay ciidamada iyo dadka deegaanka ku wiiqayaan mintidiinta Al Shabaab, waana tan sawirka ka bixisay in uu ka duwan yahay gudoomiyeyaasha kale ee ku magacaaban gobolada kale, dadka qaarkiina ay is tusaan inuuba yahay hoggaamiye dhab ah.

You may also like