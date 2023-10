Madaxweynaha Mareykanka oo Israel uga digay in ay qabsato Gaza

Maamulka Israel ayaa lagu eedeeyay in ay si cad uga horyimaadeen baaqyada Hay’adaha Qaramada Midoobey ee ku aaddan in maamulkaasi uu soo afjaro go’doominta lix iyo tobanka sano ee saaran Gaza.

Joe Biden, Madaxweynaha Mareykanka ayaa tilmaamay in uu taageeray marin bani’aadantimo oo dadka u ogolanaya in ay si nabdoon uga baxaan Gaza.

Madaxweynaha ayaa Warbaahinta CBS u sheegay in uu qabo in meesha laga saaro Xoogaga Xamaas, balse ay khalad weyn noqon doonto, haddii Israel ay qabsato Gaza.