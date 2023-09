Madaxweynaha oo ka hadlay qaraxii gilgilay Magaalada Beledweyne

In ka badan labaatan qof ayaa la xaqiijiyay in qaraxaasi ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Dhaawacyo fara-badan ayaana la geeyay goobaha caafimaadka ee ku yaala magaaladaasi.

“Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u rajeeyay Muwaadiniinta dhaawacyadu ka soo gaareen weerarkan argagixisanimo in uu Eebbe u boogo dhayo, waxa uuna xusay in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda oo isku duuban ay ka guuleysan doonaan cadowgan arxan laawaha ah, maantana la joogo xilligii loo midoobi lahaa in laga xoreeyo guud ahaan dalkeenna.” Ayaa lagu sheegay warka.

“Madaxweynaha ayaa tilmaamay in falalka argagixisanimo aysan ka hor istaageyn shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed dabar-goynta Khawaarijta ku been abuurta diinteenna suubban ee qaraxyada ku xasuuqa shacabka, burburiya Masaajidda iyo goobaha lagu barto Quraanka.” Ayaa lagu yiri warka.

Madaxweynaha ayaa sheegay in falalka guracan ee kooxaha argagixisada aanay shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed ka hor istaagi doonin in dalka laga ciribtiro kooxahaasi.