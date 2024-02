Madaxweynaha oo shir guddoomiyay Shirka Golaha Amniga Qaranka

“Madaxweynaha oo dhageystay warbixin ku saabsan qorshaha horumarinta amniga dalka ayaa ku adkeeyay hay’adaha amniga in ay ka dhabeeyaan hirgelinta Habraaca Xakameynta Hubka iyo Rasaasta ee lagu maamulayo dalka, ka dib qaadistii cunaqabateynta hubka, waxa uuna tilmaamay in guusha laga soo hoyay qaadista cunaqabateynta hubka ay aasaas u ahayd hirgelinta qorshaha ilaalinta saanadda iyo hubka Ciidamada Qalabka Sida.” Ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay Villa Somalia.

