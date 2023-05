Madaxweynaha Puntland oo ku hanjabay in Puntland ay si gaar ah u dhaqmi doonto

Deni oo lagu soo martiqaaday labadii shir ee ugu dambeysay, balse iska diiday in uu ka qaybgalo ayaa la fahamsan yahay in uu khilaaf xoogani kala dhaxeeyo Madaxda Dowladda Federaalka, khilaafkooduna uu salka ku hayo arrimo siyaasadeed.

“Awoodaha qaanuuniga ah ee hadda Dowladda Dhexe ay leedahayna, runtii waddadii way ka leexatay, Puntland-na way caddeysay mowqifkeeda ah, iyadoo raaceyso dastuurkeeda iyo kan Dowladda Federaalkaba inay si gaar ah u dhaqmeyso, inta laga helayo miyir-qab iyo wax heshiis lagu yahay.” Ayuu yiri Deni.

“Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego Puntland qayb kama ahayn heshiiskaasi, waxa ka soo baxayna ma khuseyso, sababtana waxa weeye markii hore kuwa aan ka baaqsanay iyo kuwii aan saxiixi weynayba, waxaan u jeednay in dalka meel khaldan loo wado, oo aasaaskii iyo heshiiskii bulsho ee dowladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baalmaro oo meel kale loo socdo.” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.