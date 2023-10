Madaxweynaha Ruushka oo cambaareeyay Mareykanka

“Dagaalku waa dagaal, dabcan waxaan sheegay in ATACMS ay abuureyso khatar, balse tan jirto ayaa ah inaysan Ukraine ka caawin doonin in ay wax ka bedelaan xaaladda khadka xiriirka, waana wax aan macquul ahayn.” Ayuu yiri Putin.

Madaxweyne Putin ayaa ku hanjabay in ciidamadiisu ay awood u yeelan doonaan in ay iska caabiyaan gantaalada casriga ah ee lagu hubeeyay Ukraine.

Madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay in gantaaladan ay khatar ku yihiin ciidamadiisa ku sugan dalkaasi, isla-markaana uu Mareykanku sameeyay khalad kale, isaga oo uga la jeeda in hubka uu Ukraine siiyay uu sii adkeynayo uun xaaladda dalkaasi.