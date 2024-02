Madaxweynaha Ruushka oo digniin culus u jeediyay reer galbeedka

“Kobaca dhaqaalaha Ruushka waa in loo bedelaa kororka dakhliga dadka.” Ayuu yiri Madaxweyne Putin oo amray in la kordhiyo rajada nolosha ee Ruushka, marka la gaaro sanadka 2030.

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Moscow ay u baahan tahay in ay xoojiso ciidamadeeda ku sugan meelaha u dhow xuduudaha dalalka cusub ee NATO, haddii Finland iyo Sweden ay ku biireen xulafada NATO.