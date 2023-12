Madaxweynaha Turkiga oo hagaajinaya xiriirka dalkiisa kala dhaxeeya Giriiga (SAWIRRO)

Erdogan ayaa sheegay in uu damacsanaa in uu ​​laba jibaaro mugga ganacsiga ee labada dhinac, oo la gaarsiiyo toban bilyan oo dollar ($10B), halka uu hadda ka yahay shan dhibic shan bilyan oo dollar ($5.5B).

Katerina Sakellaropoulou ayaa dhankeeda sheegtay “Haddii aan tixgelino waxa hareerahayaga ka dhacaya, waxaa lagama maarmaan ah in ka badan sidii hore in Giriiga iyo Turkiga ay si wadajir ah u xoojiyaan barwaaqada, ilaalinta nabadda & xasilloonida iyo ixtiraamka sharciga caalamiga ah.”