Madaxweynaha Turkiga oo Sweden u ogolaaday inay ka mid noqoto NATO (SAWIRRO)

Xoghayaha Guud ee NATO, Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Madaxweyne Erdogan uu ogolaaday in Sweden ay ku soo biirto dalalka xulafada, xilli Madaxweyne Erdogan iyo Raysal Wasaaraha Sweden, Ulf Kristersson ay Isniintii xalay ku kulmeen dalka Lithuania.

