Madaxweynaha Uganda oo sheegay in 54 askari looga dilay weerarkii Buulo Mareer

Al Shabaab oo mar sii horreysay sheegtay inay weerarkaasi ku dileen 137 askari ayaa dib ka sheegtay in tirada dhimashada ay gaartay in ka badan 200 oo askari.

Madaxweynaha Uganda, Yoweri Museveni ayaa Sabtidii sheegay in 54 askari looga dilay weerarkii 26-kii bishii May, ee ay maleeshiyada Al Shabaab ka gaysteen Xerada Ciidanka Militariga Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Buulo Mareer ee Gobolka Shabellaha Hoose.