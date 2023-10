Madaxweynaha Ukraine oo sheegay inay gaashaan u yihiin Yurub oo dhan

Dhanka kale Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub, Josep Borrell ayaa ku baaqay in xal laga gaaro is qabqabsiga u dhaxeeya Madaxda iyo Siyaasiyiinta Mareykanka, taas oo uu sheegay inay caqabad ku tahay amaba ay meesha ka saareyso kaalmada militari ee Mareykanka uu siiyo Ukraine.

Madaxweynaha oo ka mahadceliyay doorka Midowga Yurub ayaa dhanka kale sheegay in dagaalkan uu khuseeyo Yurub oo dhan, maadaama ay dan ugu jirto in lagu jebiyo Ruushka.