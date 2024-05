Madaxweyne Biden oo ay khasab ku tahay inuu colaadiyo Israel

Warbaahinta Mareykanka ayaa qoreysa in Biden uu Netanyahu ka codsaday in la soo afjaro dagaalka Gaza, si aysan wax carqalad ah ah ugu iman dib u doorashadiisa, laakiin uu Netanyahu ka biyo diiday.

Warbixinta ayaa lagu sheegay in laga yaabo in Israel ay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada, iyada oo adeegsaneysa hubkii uu siiyay Mareykanka.

Mareykanka ayaa toddobaadkii hore hakiyay hub la qorsheeyay in loo daabulo Israel, sababo ku aaddan walaaciisa aadka u kordhaya ee la xiriira in Israel ay mar kale xadgudubyo uga gaysan karto Marinka Gaza.