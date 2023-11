Madaxweyne Biden oo dalbaday in la kordhiyo muddada xabad joojinta ee Gaza

Madaxweyne Biden ayaa la sheegaya in tan iyo Jimcihii uu ka yaraaday cadaadiska xoogan ee kaga imaanaya bulshada Mareykanka, ee ku baaqaya in la soo afjaro duulaanka Israel ee Gaza, oo ay ku dhinteen kumanaan qof oo dad shacab ah.

Madaxweyne Biden ayaa tilmaamay inay doonayaan in ay arkaan la haysteyaal hor leh oo laga sii deynayo Gaza iyo in gargaar dheeraad ah uu gaaro magaalada.

“Weli waynu ka shaqeynaynaa in ay sii socoto hakinta dagaalka, si ay u korodho natiijada ka soo baxeysa heshiiska xabad joojinta, taasina waa hadafkayaga, waa hadafka dhammaanteen, taasi oo ah in hakintu ay sii socoto.” Ayuu yiri Madaxweyne Biden.

Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in waqti dheeri ah lagu daro heshiiska xabad joojinta, si loo badbaadiyo nolosha la haysteyaasha iyo in gargaarku uu gaaro magaalada.

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa ku baaqay in la kordhiyo muddada xabad joojinta ee Marinka Gaza, si uu u sii socdo heshiiska maxaabiis is weydaarsiga ee Ururka Xamaas iyo Maamulka Israel.