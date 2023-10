Madaxweyne Biden “Xamaas iyo Putin waxay ka siman yihiin hal shay”

Madaxweyne Biden ayaa tilmaamay in taageeradooda Ukraine ay Ruushka ka hortaagan tahay in ay ku duulaan dalalka kale ee caalamka.

Waxa uu intaasi ku daray inay doonayaan in ay xaqiijiyaan in uu sii jiro nidaamka difaaca hawada Israel ee Iron Dome, kaas oo ka hortagga gantaalada lagu soo rido Israel.

Madaxweynaha oo xalay khudbad naadir ah ka jeedinayay Xafiiskiisa Aqalka Cad ee The Oval Office ayaa waxa uu Ururka Xamaas ee ka arrimiya Gaza iyo Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin uu ku eedeeyay in ay u taagan yihiin hal shay oo sida uu sheegay ay ka siman yihiin.