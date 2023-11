Madaxweyne Boric “Lama aqbali karo waxa Israel ka waddo Gaza”

“Xuquuqda ay dowladi u leedahay in ay is difaacdo waxa ay leedahay xad, xadkaas ayaa tilmaamaya ixtiraamka nolosha dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan, gaar ahaan carruurta iyo ilaalinta sharciga bani’aadantinimada.” Ayuu yiri Madaxweyne Boric.

Madaxweyne Boric ayaa tilmaamay in dhiggiisa Mareykanka uu u sheegay in ficilada Israel ay xadgudub ku yihiin sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada.

“Waxaan dalbanaynaa in la sii daayo la haysteyaasha, balse marnaba ma aqbalayno in na lagu khasbo inaan doorano taageerada hal dhinac ah, waxaana doonaynaa bani’aadantinimada.” Ayuu yiri Madaxweyne Gabriel Boric oo hadalkan ka sheegay shir jaraa’id, ka dib kulan uu Aqalka Cad kula yeeshay Madaxweyne Joe Biden.