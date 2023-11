Madaxweyne Deni oo magacaabay guddi wada xaajood ka gala arrimaha doorashooyinka

Guddigan oo Gudoomiye looga dhigay Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland, Cabdi Faarax Siciid (Juxa) ayay tahay in ay wada-xaajood la galaan Siyaasiyiinta Mucaaradka ee ka biyo diidan in Doorashada Madaxtooyada iyo midda Baarlamaanka Puntland ay noqoto mid qof iyo cod ah.

You may also like