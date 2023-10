Madaxweyne Erdogan oo ka careysiiyay Israel iyo Israel oo tallaabo qaaday

Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel, Eli Cohen ayaa sheegay in diblomaasiyiinta Israel uu ku amray in ay Turkiga isaga soo taggaan, sababo ku aaddan waxa uu ku sheegay hadalada xanafta leh ee ka imaanaya Turkiga.

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan oo galabta in ka badan hal milyan oo qof kula hadlayay bannaanbax lagu qabtay Magaalada Istanbul, laguna taageerayay Falastiiniyiinta ayaa sheegay in Israel ay ka masuul tahay colaadda dib uga soo cusboonaatay Bariga Dhexe.