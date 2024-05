Madaxweyne Petro oo ku dhawaaqay inay xiriirka u jarayaan Israel (SAWIRRO)

Madaxweynaha ayaana bishii November sheegay in istiraatiijiyadda ah in dad rayid ah la laayo, si argagixiso loola dagaalamo ay mar kasta guuldarro ku soo dhammaato.

Wasiirka ayaa sheegay in go’aankan uu la mid yahay in Xamaas lagu abaalmariyay weerarkii October 7-deedii ay ku qaadday dhulka ay Israel maamusho.