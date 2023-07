Madaxweyne Putin oo ballanqaad u sameeyay Hoggaamiyeyaasha Afrika

Hoggaamiyaha Ruushka ayaa sheegay in dalkiisa iyo Hogaamiyeyaasha Afrika ee ka qaybgalay shir madaxeedka St. Petersburg ay ku heshiiyeen in la horumariyo nidaamka caalamiga ah ee adduunka oo dhan iyo inaanan dano siyaasadeed oo dhaqaale loo adeegsan sahayda cunnada ee caalamka.

Khamiistii, Madaxweyne Putin ayaa soo bandhigay dayn-cafin iyo qamadi bilaash ah, si uu xulafo uga sameysto qaaradda. Madaxweynaha ayaa xilligaasi sheegay in Moscow ay si bilaash ah qamadiga ku siin doonto lix ka mid ah dalalka Afrika, isaga oo afka ku ballaariyay in Xukuumdda Moscow ay ka hortaggi doonto dhibaatada cunnada adduunka, toban maalmood ka dib markii uu Ruushku ka baxay heshiiskii dhoofinta badarka Ukraine ee Badda Madow.

Madaxweynaha Ruushka ayaa Reer Galbeedka ku eedeeyay in ay ka masuul yihin sare u kaca ku yimid qiimaha cunnada ee suuqyada caalamiga iyo sicir bararka ka jira dunida, waxaana uu intaa ku daray in nidaamka dhaqaalaha adduunka uu ku socdo is bedel weyn.