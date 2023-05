Madaxweyne Putin oo ka hadlay weerarkii maanta ka dhacay Caasimadda Moscow

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ku celisay inaanay Washington taageersanayn in weeraro laga gaysto gudaha Ruushka, taageeradoodana ay ku kooban tahay in Ukraine ay dalkeeda difaacato oo keliya, waxay kaloo sheegtay in weli ay uruurinayaan macluumaadka la xiriira duqayntii maanta ka dhacday Moscow.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa sheegtay in taageerada Reer Galbeedka ee Ukraine ay keentay in Madaxda Ukraine ay ku kacaan falal dembiyeedyo argagixiso, oo sida ay sheegtay aan laga fiirsan.