Madaxweyne Putin oo ku baaqay in loo istaago xalka colaadda Israel iyo Falastiiniyiinta

In ka badan 13,500 oo qof oo shacab ah ayaa lagu dilay hawlgalka Israel ee Gaza, tan iyo markii Israel ay bilowday weerarada ay sheegtay in ay kaga aargudaneyso Xamaas, ka dib weerarkii 7-dii October.

Putin ayaa dhawaan ugu baaqay Israel in ay is xakameyso, isla-markaana ay ka baaqsato daadinta dhiigga dadka aan waxba galabsan, hase yeeshee Israel oo garab ka haysata Mareykanka ayaa sii waddo weeraradeeda ay ku leynayso shacabka ku nool Marinka Gaza iyo Daanta Galbeed ee la haysto.