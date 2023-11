Madaxweyne Putin oo si kulul uga hadlay gumaadka Israel ka waddo Gaza

Putin ayaa qaba in xalka Falastiiniyiinta iyo Israel uu yahay in la helo laba dowladood oo deris ah, nabadna ku wada nool.

Si kastaba ha-ahaatee Putin ayaa Khamiistii ka digay in duulaanka Israel ee Gaza uu keeni karo cawaaqib aad u daran, isaga oo xilligaasi sheegay in loo baahan yahay in si dhab ah loogu istaago xal u helidda colaadda Bariga Dhexe, haddii kalena ay colaaddu ka gudbi doonto sida uu yiri xuduudaha gobolka.

Khudbad uu jeediyay oo laga sii daayay telefishinka dalkaasi, ka dib kulan uu xalay la yeeshay Saraakiisha laamaha ammaanka oo lagaga hadlayay weerarkii habeen hore ka dhacay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Makhachkala ee Gobolka Dagestan ayaa waxa uu Reer Galbeedka ku eedeeyay in ay doonayeen in ay ku kala qaybiyaan bulshooyinka diimaha kala duwan ee Ruushka.

Madaxweynaha Ruushka ayaa Hoggaamiyeyaasha Reer Galbeedka ku eedeeyay in ay gadaal ka riixayaan duqaymaha baahsan ee Israel ku dhibaateynayso in ka badan laba milyan oo qof oo aan waxba galabsan, kuna nool Marinka Gaza, iyagoo markaasi hurinaya rabshadaha ka jira Bariga Dhexe.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa isagu sheegay in ciidamadiisu ay bilaabeen wejiga labaad ee dagaalka, oo sida uu sheegay lagu soo afjarayo Ururka Xamaas, balse duulaanka Israel ayaa waxaa ku dhintay in ka badan sideed kun oo qof, oo u badan carruur iyo dumar.