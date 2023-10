Madaxweyne Qoorqoor iyo Wasiirka Gaashaandhigga oo u sii gudbay Cammaara (SAWIRRO)

Madaxweynaha oo soo hadalqaaday weerarkii ismiidaaminta ee isaga iyo masuuliyiintii kale ee 15-kii bishii September lagu la eegtay deegaanka Laas-gacamey ee gobolkaasi ayaa tilmaamay in ujeedka Shabaabku uu ahaa in ay kala dhantaalaan hawlgalka dib-u-xoreynta dalka, balse ay ku hungoobeen.

