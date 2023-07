Madaxweyne Qoorqoor oo Saraakiisha Ciidamada kala hadlay hawlgalada (SAWIRRO)

Ilo wareedyadu waxay kaloo sheegayaan in Madaxweynuhu uu Taliska faray in la qabto labadaasi magaalo, oo haatan ay Shabaabku kaga harsan yihiin gobolka, isla-markaana ay dhanka cirka ka taageeri doonaan diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamiga.

Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Madaxweyne Qoorqoor uu Taliska Qaybta 21aad u sheegay in la joogo, xilligii lagu dhaqaaqi lahaa Degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri