Madaxweyne Xasan Sheekh “Dalkeenna xaalad gaar ah ayuu ku sugan yahay”

Deegaanada Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa la ogyahay in ay yihiin meelaha ugu daran, ee ay ka jiraan daadadka iyo fatahaadaha is biirsaday ee ka dhashay roobabka ka da’aya gobolada dalka.

“Illaa iyo hadda 101 qof ayaa la ogyahay inay ku dhinteen daadadka, illaa iyo haddana in ka badan hal milyan oo qof ayaa mar kale barakacay. Kuwii hore ee abaaraha la barakacay way barakacsan yihiin, hal milyan oo kale ayaa ku korortay barakacayaashii.” Ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.

