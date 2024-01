Madaxweyne Xasan Sheekh oo Asmara kula kulmaya Madaxweynaha Eritrea

Madaxweynaha ayaa Dowladda Itoobiya iyo shacabkeedaba ugu baaqay inaanay ku kadsoomin heshiiskaasi, isagoona sheegay in dhul xor ah aysan dib ugu celin doonin in la gumeysto.

Booqashada Madaxweyne Xasan Sheekh ee dalkaasi ayaa imaanaysa, iyadoo Muqdisho ay si weyn uga hortimid heshiiskii is afgaradka ahaa ee Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ay 1-dii bishan ku gaareen Magaalada Addis Ababa, lana xiriiray in Itoobiya laga kireynayo 20KM oo marin badeed ah.