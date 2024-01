Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqday Xarunta Al-Azhar ee Qaahira

Xiisaddan ayaa ka dhalatay heshiiskii is afgaradka ahaa, ee ay 1-dii bishan gaareen Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, kaas oo Itoobiya u ogolanaya in bad kiro ah laga siiyo Badda Cas.

Warka ayaa sidoo kale lagu yiri “Dhankiisa Sheikh Ahmed Mohamed El-Tayeb oo Madaxweynaha uga mahadceliyay booqashada ayaa aqbalay casuumadda, waxa uuna si adag u cambaareeyay fara-gelinta ay Dowladda Itoobiya ku sameysay madaxbannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya, isaga oo xusay in loo baahan yahay in si wadajir ah looga difaaco cid kasta oo ku soo xadgudubta.”

“Madaxweynaha oo sheegay sida ay Somaliya uga go’an tahay in la sii xoojiyo hirgelinta macaahid diini ah iyo xarumo lagu wajaho fekerka xagjirnimada ayaa ku martiqaaday Sheikh Ahmed El-Tayeb in uu booqasho ku yimaado Somaliya, si uu u soo arko horumarka iyo miro-dhalka Dowladnimada Somaliya.” Ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha.