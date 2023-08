Madaxweyne Xasan Sheekh oo Cali Jeyte ugu yeeray in dagaalka ku soo laabto

Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Madaxweyne Xasan Sheekh uu Cali Jeyte ku booriyay in uu soo xirto dareyskiisa militariga, dibna ugu soo laabto furimaha dagaalka, taas oo sida la sheegayo uu aqbalay.

Madaxweynaha oo kol sii horreysay beesha bariga Beledweyne ku qanciyay in dib loo dhigo shirweyne ay bilowgii bishan beeshu iclaamisay inay ku yeelanayaan magaaladaasi ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu ka codsaday in wixii tabasho ah ay qabaan ay dib-u-dhigtaan, illaa iyo inta maleeshiyada Shabaabka laga saarayo daanta galbeed ee Webiga Shabelle, isla-markaana ay isugu yimaadaan wada hadal ay ku yeelanayaan Degmada Maxaas ee gobolkaasi.