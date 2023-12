Madaxweyne Xasan Sheekh oo codsi u gudbiyay Madaxweynaha Jabuuti

Sidoo kale Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegaya in dhiggiisa Jabuuti uu ka codsaday in Djibouti ay Muqdisho kala shaqeyso hubka ay u baahan tahay in dunida ka soo iibsato, waana xilli Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey uu 1-dii bishan dalka ka qaaday xayiraaddii hubka ee saarneyd.

Ilo wareedyadu waxay kaloo sheegayaan in Madaxweynaha Dowladda Federaalka uu doonayo in Ciidanka Militariga Jabuuti ee qaybta ka ah ATMIS ay door ku yeeshaan ciribtirka maleeshiyada Al Shabaab.

Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Madaxweynaha Dowladda Federaalka uu Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle si dhow uga la hadlay la dagaalanka maleeshiyada Al Shabaab iyo in dowladdiisu ay gacan ka gaysato hawlgalka dib uga bilaabanaya Gobolada Dhexe.